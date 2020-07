A marca australiana de cuidados capilares Kevin.Murphy acaba de lançar em Portugal a campanha "Kevin.Murphy & Family".

Esta ação, inédita para a marca em território nacional, pretende dar a conhecer ao público português os principais rostos da Kevin.Murphy no país, ao mesmo tempo que celebra, e reforça, o espírito de entreajuda e união entre os hairstylists, num contexto particularmente desafiante para todos os agentes associados ao setor dos cabeleireiros.

Sob o mote "Together we are stronger, together we are happy, together we are family" esta campanha digital junta, à frente das câmaras, seis embaixadores da Kevin.Murphy em Portugal: Bruno Bessa Cruz, Gorete Carneiro, Margot Oosterbosch, Anabela da Poça, Matt e Carina Correia, que nos revelam quais as suas tendências capilares favoritas.

Entre na galeria para as conhecer:

Fotos: @Manuel Manso

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.