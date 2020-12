Like mother like daughter: looks a combinar para mães e filhas

Neste natal crie estilo a dobrar com um mix and match com a sua filha. Inspire-se com as sugestões de peças que separámos para si neste artigo.

Aproveite a época natalícia para brincar com looks criativos entre si a sua filha. Conheça as nossas sugestões de peças de marcas portuguesas e inspire-se com alguns looks que selecionámos abaixo. Rust & May créditos: Rust & May Tema créditos: Tema Winter Factory créditos: Winter Factory