As principais semanas da moda são uma verdadeira fonte de inspiração no que toca a street style.

Os looks utilizados são pensados ao pormenor pelas fashionistas, que trazem consigo ideias inovadoras e novas tendências que podem transformar qualquer look num must have. Combinação de padrões, mistura e desconstrução de peças e cores são alguns dos truques que se destacam!

Veja alguns exemplos para meter em prática e conseguir um look ainda mais trendy.

Misturar tons pastel

Combinar o look com os sapatos

Usar o cardigan como camisa

Look completo de tie dye