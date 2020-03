Mudam-se os tempos, regressam os clássicos. Como já sabe a moda está sempre a repetir-se e apesar de muitas novidades, há também tendências que regressam e outras que continuam de ano para ano. As novas tendências estão sempre a surgir e as fashionistas não perdem tempo em agarrá-las.

Seja como elas e inspire-se!

Coletes

Os coletes de malha são uma das tendências que está mais em alta no momento. Seja com padrões, oversized ou cropped, esta peça não pode faltar no seu roupeiro.

Lenços

Os lenços estão de volta, mas desta vez na cabeça. O seu look está muito básico e quer dar-lhe um up?! Basta adicionar um lenço com padrão ou cores vivas e estará pronta para arrasar.