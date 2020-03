5 vestidos, 5 dias da semana

É segunda-feira e não sabe o que vestir? Nós temos a solução! Opte por um vestido leve, solto, florido e alegre para a acompanhar neste início de semana com boas energias. Para terça, pode seguir no mesmo sentido, mas opte agora pelo clássico preto e branco num vestido mais justo para evidenciar as suas curvas. É quarta-feira e já vamos a meio da semana, que tal um vestido com um formato mais divertido em tons mais neutros? Para o penúltimo dia opte por um vestido mais romântico e com um corte mais feminino. Sexta-feira chegou e com ela vem o desejo pelo fim de semana, portanto arrase com um vestido mais arrojado em efeito pele que poderá facilmente ser passado do dia para a noite com o uso dos acessórios certos.

Segunda

Terça