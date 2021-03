Após longos meses a usar praticamente calças, sejam elas leggins ou jeans, finalmente as temperaturas começam a aquecer o suficiente para nos permitir escolher looks mais frescos e femininos, onde as saias são a peça fundamental!

Esta estação vamos ver algumas tendências repetidas, como as saias midi acetinadas, mas também veremos novas aquisições como os folhos ou os padrões axadrezados.

Conheça então, as próximas tendências no que toca a estas peças e comece já a preparar o seu guarda-roupa para os dias mais quentes que já estão a chegar!

Drapeada

Xadrez

Folhos

Acetinadas

Malha