São bonitas, cheias de estilo e adoram moda, estas fashionistas são verdadeiras it-girls e merecem ter toda a sua atenção. Inspire-se nestes Instagrams e descubra qual combina mais consigo e com o seu estilo.

Emili Sindlev

A stylist dinamarquesa conta já com milhares de seguidores no seu Instagram e não perde uma oportunidade de encher o seu feed com looks coloridos.

Syana Laniyan

A instagrammer francesa tem mais de 35 mil seguidores na sua conta. Trabalha na Asos e o seu perfil é todo à base de tons neutros.