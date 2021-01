O peito é uma das partes do corpo com qual nem todas as mulheres estão contentes, umas tem o peito pequeno e gostariam de o ter maior, outras “sofrem” do oposto.

Se o seu caso é este último, tem o peito grande e não sabe que peças são as mais acertadas para si, vamos dar-lhe dicas para que o consiga disfarçar e conseguir ter uma silhueta mais equilibrada.

Tons escuros

Um dos truques mais usados para disfarçar o peito grande é usar tons mais escuros na parte de cima, assim consegue desviar o foco da região do peito e coloca-lo em outras zonas do seu corpo.

Evite padrões

Os padrões tem tendência para aumentar o corpo e por isso, deve evitar usá-los na parte de cima do seu outfit. Por outro lado, se tem as pernas finas e gostaria de aumentá-las um pouco, tem carta branca para os utilizar e assim, criar um look mais equilibrado.

Decote em V

Este tipo de decote funciona na perfeição em todos os tipos de corpos e é uma excelente opção para quando tem dúvidas sobre que tipo de peça comprar. No entanto, lembre-se que deve evitar na zona superior, bolsos, folhos, bordados e também outros detalhes que evidenciem ainda mais o seu peito.

Blazer

Este tipo de peças são bastante elegantes, mas deve ter sempre em conta certos detalhes que deve evitar, como é o caso das ombreiras e das lapelas grandes. No entanto, deve apostar em modelos cintados para definir a sua cintura e equilibrar o seu corpo.

Riscas verticais

As riscas podem tornar-se um inimigo se não souber como as usar, é fundamental que tenha a noção que as riscas verticais, as que deve usar, diminuam a silhueta enquanto que as verticais aumentam. Assim, na altura de escolher as peças deve sempre optar por riscas verticais e de preferência em tons escuros.