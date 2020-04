Sabemos que pelo simples facto de estar em casa, a probabilidade de se desleixar com o seu look aumenta e, por isso, pretendemos dar-lhe a fórmula perfeita entre conforto e estilo. Conheça as nossas dicas de styling para tornar os seus looks do dia confortáveis e estilosos.

1. Cardigan

Os cardigans estão de volta e são uma ótima tendência para usar nesta fase de isolamento.

2. Lingerie

Não é novidade que os bralettes podem dar vida a um look, por isso vista-se de dentro para fora e sinta-se ainda mais bonita.

3. Padrões

Aposte num pijama com um tecido mais sofistado e atire-se aos padrões!