A primavera já chegou e, com ela, chegam os dias mais quentes, as tardes mais longas e os looks mais divertidos.

Entre vestidos, blusas e acessórios, a Guajiba fez uma seleção das tendências que prometem marcar esta estação e transportar o seu armário para a América-Latina.

Tecidos leves e sustentáveis

créditos: Atelier Crump na Guajiba

Não restam dúvidas: o linho é uma das tendências do momento. Para além de todos os seus benefícios ao nível da sustentabilidade - são necessárias poucas substâncias químicas para a sua produção e o desperdício durante a confeção é mínimo - permite manter o conforto, elegância e leveza nos dias de mais calor.

Retro 90’s

créditos: Carlo Carrizosa - Leonora Topjpg

Diversas tendências dos anos 90 estão de volta. Se procura dar um toque de personalidade no seu armário, uma delas são as mangas volumosas. Símbolo de romantismo - ou até um pouco dramáticas - são, mais uma vez, uma tendência para esta estação, especialmente em blusas e vestidos.

Full looks

créditos: Eugenia Fernandez na Guajiba

Depois de muitos anos a evitar looks inteiramente coordenados, os conjuntos femininos são, atualmente, sinal de modernidade e ousadia e tomaram conta dos principais desfiles do mundo. O truque está em coordenar elementos da mesma cor ou padrão, tendo sempre em conta um equilíbrio de proporções.

Padrões

créditos: Stevan Valencia na Guajiba

Os dias cheios de sol pedem cores e padrões mais divertidos. Dos clássicos aos mais ousados, o padrão patchwork - que combina várias cores, padrões e texturas numa única peça - está de volta, assim como o padrão floral, que deixa as flores mais pequenas e concentra-se em flores mais chamativas.

Bucket Bags

créditos: Palma Canaria na Guajiba

Depois de passar por todos os desfiles de moda no mundo, a silhueta clássica continua a ser uma das grandes tendências para esta estação. Tão prática quanto chique, os materiais ajustam-se ao aumento de temperatura, sendo substituídos por materiais mais leves e divertidos, como a palha e as missangas.

Acessórios com cores vibrantes

créditos: Michu Calima na Guajiba

As cores vibrantes são um dos grandes artifícios usados para deixar os looks mais alegres e divertidos. Tal como na roupa, as cores vibrantes - como o verde, azul e laranja - vão marcar os acessórios desta estação. Mesmo com um look monocromático, os acessórios coloridos têm o poder de transformar todo o mood.

A Guajiba apresenta um conceito inovador, que promete conciliar o melhor da moda latino-americana com a sustentabilidade social e ambiental, assim como apresentar novas culturas e talentos aos consumidores.

O catálogo da loja online é, atualmente, composto por 11 designers, que serão complementados por 12 adicionais na coleção de primavera-verão, que irão trazer muitas novidades como fatos de banho, sapatos e acessórios.