Hoje as protagonistas da rubrica #copie o look são as mais novas. Se ainda não conhece estas mini influencers, não sabe o que anda a perder. Conheça três looks cheios de estilo para recriar e arrase nos looks das suas filhas.

Animal print

1.Casaco de pelo. H&M, 79,99€; 2. camisa rosa. H&M, 19,99€; 3. calças de malha. Zara, 12,95€; 4. ténis rosa. Zara, 21,95€; 5. gorro de malha. H&M, 9,99€; 6. óculos de sol rosa. H&M, 4,99€.

Sporty

1.Calças de treino. H&M, 9,99€; 2. top branco. Benetton, 4,95€; 3. chinelos verdes. Pisamonas, 22,95€.