São vários os looks que chamaram a atenção na série mais falada do momento, entre as três amigas, com qual delas se identifica mais? Saiba como criar looks semelhantes, através da nossa sugestão de peças e sinta-se uma verdadeira “Emily in Paris”.

Emily

1- Blazer, Stradivarius, 29,99€. Shorts, Stradivarius, 19,99€; 2- Boina vermelha. El Corte Inglés, 15,99€; 3- Clutch. Parfois, 17,99€; 4- Sandálias. Zara, 49,95€.

Camille

1- Vestido. Shein, 15€; 2- top branco com mangas transparentes. El Corte Inglés, 19,99€; 3- Mala preta. Mango, 25,99€.

Mindy

1- Vestido floral. El Corte Inglés, 29,99€; 2- Chapéu rosa. Lack of Color, p.v.p. Sob consulta; 3- cinto preto. Mango, 19,99€.

