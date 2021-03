Com um vestido preto nunca me comprometo

Haverá peça mais versátil que o vestido preto? Com saltos para uma festa, com ténis para o dia-a-dia, são poucas as ocasiões em que um vestido preto não possa ser utilizado.

A peça favorita do mundo da moda é o LBD, little black dress, e ganhou a sua popularidade por ser uma peça que se adapta perfeitamente a qualquer ocasião, dependendo apenas do styling.

As inúmeras reinterpretações deste tipo de vestido, sejam elas mais casuais ou elevadas, mais modestas ou decotadas, contribuíram largamente para que exista um vestido para cada gosto, idade e ocasião, nunca sendo necessário exclamar em desespero “não tenho nada para vestir!!!”.

Deixamos as nossas sugestões de vários tipos de LBD’s para se inspirar na peça mais versátil de todos os guarda-roupas.