A MO apresenta as suas sugestões Armário Cápsula com um conjunto de peças-chave básicas e intemporais que, aliadas a itens mais tendência, são capazes de nos deixar sempre bem vestidas e atuais.

Sugestões práticas, a excelentes preços, que ajudam a combater a sensação de não ter nada para vestir na hora de abrir o armário.

Ao seguir a lógica do Armário Cápsula da MO vai conseguir aproveitar melhor as roupas que já tem e sentir maior facilidade na hora de escolher o que vestir no dia a dia.

Neste processo é igualmente essencial conhecer o seu estilo pessoal, ou seja, as peças que mais gosta de usar. Definir um esquema de cores, sendo que o preto, o branco, o cinza ou o azul-marinho combinam com tudo e optar por padrões e formas clássicas e intemporais.

A MO reuniu algumas das suas peças-chave favoritas. Descubra-as e inspire-se para renovar o seu Armário Cápsula:

The Wide Leg Jeans

As calças de ganga de estilo mais largo e corte reto, são a escolha ideal para um look casual, com um toque relaxado. Combine com uma camisa em cor contraste e uns ténis tendência, e surpreenda-se com esta fórmula de sucesso.

The Mom Jeans

As míticas calças de ganga, para sempre associadas ao guarda-roupa das mães, representam a escolha acertada para um outfit sempre adequado. Quer seja mais desportivo ou mais cuidado, o truque é conjugá-las com peças de destaque e acessórios bonitos.

The Leggings

Da zona de conforto para as ruas, as leggings são uma opção cómoda e versátil na hora de fazer escolhas. Jogue pelo seguro e combine-as com opções em malha ou ganga, para um ar descontraído, mas sempre bem.

The Midi Dress

Um vestido midi e voilà, consiga o look mais feminino de todos os looks. De comprimento médio e fluidez q.b., será a verdadeira peça de destaque completada depois pelos acessórios certos, quer sejam mais urbanos ou mais clássicos.