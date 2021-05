As chokers estão de volta e desta vez surgem reinventadas

Podemos dizer que a relação com as chokers nos últimos anos, tem sido tudo menos linear. Após terem caído no esquecimento desde a década de 90, regressaram e voltaram a cair em desuso. Para a primavera e verão de 2021, as chokers estão a fazer um lento mas seguro regresso, e prometem não passar despercebidas no meio dos looks de verão. Desta vez vamos vê-las com novas interpretações, desde missangas coloridas a rendilhados, sem esquecer os típicos búzios de verão.

Volte a abraçar esta divertida tendência e inclua as chokers e os colares bem curtinhos nos seus looks mais frescos.