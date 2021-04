O dia de hoje começou com as propostas dos designers da plataforma BLOOM UPLOAD. Ahcor, Huarte, Kensal e Rita Ibs pisaram a passerelle deste segundo dia do Take 2 do Portugal Fashion e mostraram o que de melhor os jovens sabem fazer.

Ahcor foi o primeiro e trouxe “Sur La Beautè” para a passerelle. A coleção reflete-se essencialmente na celebração da excentricidade, que cria e fortifica elos de ligação com a Terra, ou com quem nela habita. Desde flores, animais, pessoas, a fonte de inspiração nesta coleção parece infindável. As formas, as cores, os padrões que naturalmente existem dão lugar aos detalhes chave da coleção. Explora-se os volumes maxi, evocam-se emoções através das cores e materiais, como as cores pastel luminosas em contraste com cores mais sóbrias e opacas.

Seguiu-se a vez de Huarte que apresentou “The Lighthouse”. A coleção tem como de partida o filme homónimo de Robert Roggers e que tenta atualizar alguns dos códigos visuais dos pescadores.

Kensal trouxe “Heda”, um ser de servidão, constantemente sadomizada pela sociedade machista e obrigada a enterrar os seus sonhos, desejos e vontades.

Rita Ibs foi a última a apresentar a sua coleção, inspirada na carta de tarot “The Star”. Toda a coleção foi baseada em equilíbrios/desequilíbrios de formas, criando opacidades e texturas com técnicas manuais. Criação de peças únicas, com materiais de qualidade e linhas/formas contemporâneas que balançam entre o orgânico e o arquitetónico.