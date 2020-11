Os fatos voltam em força nesta estação e com eles trazem algumas tendências que não vai querer perder. Entre camadas, peças assimétricas e as clássicas riscas diplomáticas são várias as formas de usar um fato em grande estilo. Conheça as dicas abaixo.

Camadas

Assimetria

Boca de sino

Risca diplomática

Apertar as calças com tiras dos sapatos

Monocromático

Oversized

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.