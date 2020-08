Se acha que a área de moda está limitada... esqueça! A pouco e pouco a mesma tem marcado uma posição relevante no mercado de trabalho e cada vez mais surgem novas profissões ligadas ao ramo.

Descubra as 5 profissões de moda do futuro e surpreenda-se com o que aí vem!

Engenheiro de Impressão 3D

A impressão 3D veio revolucionar o mundo do design e como tal, na área de moda são várias as vantagens desta inovação, tanto a nível económico como a nível sustentável, uma vez que há uma grande redução de tempo e desperdício. Marcas de luxo como a Chanel e Iris Van Herpen já aderiram a esta tecnologia que promete inovar todo o processo de trabalho do design de moda.

Psicólogo de Consumo

A moda muitas vezes é definida como uma forma de expressão. Consciente ou inconsciente, a verdade é que o ato de vestir pode ser uma terapia para uns e um bicho de sete cabeças para outros. Desta forma, esta profissão pretende estudar o comportamento humano ligado ao consumo e promete facilitar vários fatores inerentes às tendências, como por exemplo a compreensão do consumidor no âmbito das suas necessidades e escolhas, com o intuito de impulsionar as melhores tendências, de acordo com as necessidades do ser humano.