O momento de abrir as portas do guarda-roupa, por vezes é um momento desconcertante, isto porque a ver as mesmas peças no mesmo sítio, todos os dias, o momento de escolha do outfit torna-se aborrecido e ligeiramente enervante.

“Estas calças já não servem”; “isto é muito formal”, “não tenho sapatos para combinar com este look”... As desculpas são infinitas e muitas vezes, bem fundamentadas.

Pois então, o que precisa é de olhar para o seu guarda-roupa com outros olhos: imaginar novas combinações e procurar usar as mesmas peças de formas diferentes.

Siga estas dicas para dar uma nova vida aos seus looks de verão.

Utilize um lenço como top

Os lenços têm sido as peças mais versáteis deste verão. Veja as várias formas de fazer um top com os seus lenços favoritos.

Em caso de dúvida aposte no verde

O verde é a cor deste verão. Arrisque (em bom) com looks totais em verde, conjugando os vários tons desta cor.

Estes looks total green têm sido uns dos favoritos das influencers neste ano, por isso sabe que é um risco que vai valer a pena

Pattern Clash

Conjugue os padrões mais divertidos que tiver no seu armário. Esqueça as regras que nos fizeram mentalizar que um padrão é tudo o que necessita para o seu outift.

Color block nos acessórios

Já sabemos a típica forma de fazer color block, de usar peças com cores opostas no espectro de cores. Desta vez faça-o com as malas ou sapatos para refrescar as ideias.

Use um biquíni como top

Não estamos necessariamente a dizer para ir para a rua como vai para a praia, mas em vez de um top básico debaixo de um blazer ou de uma camisa aberta, experimente utilizar um biquíni com uma cor solida.