As camisas são um must-have num armário feminino, mas não pense que são só as brancas que devem fazer parte deste, também os restantes tons, padrões e detalhes devem ser incluídos para dar destaque aos seus looks, mantendo-os assim simples e elegantes.

A pensar nisso e para que possa ter um armário mais variado, vamos dar-lhe cinco sugestões de camisas a menos de 30€, perfeito para o seu armário e também para a sua carteira.