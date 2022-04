trend22: franjas e franjinhas

Repletas de movimento, as franjas estão de volta para marcar os looks e trazer a vibe cowboy que, até há alguns meses, estava apenas disponível nas botas.

As peças com franjas são uma ótima opção para os seus looks de primavera/verão e já é possível encontrá-las em todo o tipo de peças, só precisa mesmo é escolher as que mais gosta.

Inspire-se nas sugestões que temos para si!