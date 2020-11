Contrariamente ao que possa pensar, os cosméticos específicos para esta área não são iguais aos do rosto. A pele do espaço abaixo do queixo é mais fina e mais sensível, tendo uma maior propensão para desenvolver rugas e para envelhecer mais depressa.

