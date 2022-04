Para a maioria das pessoas, um perfume é muito mais do que um aroma. É um momento divertido. É a memória de um momento querido, uma oportunidade de o reviver.

É uma forma de todos se conectarem com o melhor que a vida tem para oferecer. Tem o poder de dar mais alegria, bom humor e energia.

Cada perfume da coleção Happiness celebra a ideia de que cada pessoa, quem quer que seja, deveria usar um perfume que lhe corresponda e que reflita a perceção do mundo que a rodeia. A felicidade não conhece género, porque razão um perfume o deveria ter?

Happiness combina notas tradicionalmente «femininas» e «masculinas» com um único objetivo: fazer de cada um a pessoa mais feliz, aqui e agora.

Esta nova coleção, composta por três fragrâncias unissexo, é um convite à liberdade, que pretende relembrar que, às vezes, são as coisas simples da vida que nos trazem mais alegria.

Leves, inspiradores e refrescantes, os novos perfumes exalam vitalidade e alegria, adaptando-se facilmente a todas as ocasiões, estilos de vida e estações do ano.

HAPPY: Um perfume floral Poudré

créditos: EISENBERG PARIS

Sublimado pela subtil suavidade da Frésia, o seu coração floresce, impetuoso e etéreo. A leveza empoada da Mimosa e do Heliotropo adiciona um irresistível toque delicioso e terno.

Happy é arredondado com um inebriante toque de Bergamota, um murmúrio de Almiscares e requintada Madeira de Sândalo, para terminar com uma nota decididamente alegre.

YOUNG: Um perfume amadeirado ambarado

créditos: EISENBERG PARIS

O Sândalo, ao mesmo tempo doce, guloso e suave, cria uma base olfativa complexa e matizada. Apoiado pela frescura especiada do Cardamomo e do Gengibre, e pela vivacidade da Bergamota e do Limão, este perfume multifacetado surpreende pelo seu calor subtil e pelo seu rasto.

BEAUTIFUL: Um perfume amadeirado poudré

créditos: EISENBERG PARIS

A Pimenta Rosa cria uma sensação volátil que difunde as notas vibrantes do sorriso e da felicidade. Equilibra-se sem esforço no coração brilhante e delicioso do Figo, verde e primaveril.

A doçura dos Almíscares e da Madeira de Sândalo, aconchegados no Âmbar cintilante, acrescenta profundidade e definição ao seu rasto suave e resplandente.