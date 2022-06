Cremes hidratantes, séruns, tónicos e muitos mais – há uma infinidade de produtos para as rotinas de cuidado com a pele mas nenhum é tão relaxante e entusiasmante como as máscaras faciais. Ao tratamento mais intensivo da pele, com resultados quase imediatos, podemos juntar a satisfação de um autocuidado fácil de proporcionar.

Inspirada nas tendências de cuidado de pele asiáticas, a Garnier Skin Active lançou três máscaras de tecido que respondem a diferentes necessidades da pele e às exigências das consumidoras atuais.

O formato em tecido, que se ajusta aos contornos do rosto e promove uma maior hidratação, e as fórmulas com uma grande concentração de ativos explicam o sucesso destas máscaras e o boost sentido na pele em poucos minutos.

Carvão, Hydra Bomb e Vitamina C são as protagonistas dos tratamentos express e intensivos que se tornaram virais nas redes sociais, mas vamos aprofundar e revelar o que cada uma tem de especial e quais os ingredientes que deixam a pele mais hidratada, alisada e luminosa:

Máscara Purificante de Carvão – Além do carvão, conhecido pelas suas propriedades absorventes e que deixam a pele mais limpa, esta máscara é enriquecida com extrato de alga preta, LHA e ácido hialurónico para hidratar, purificar e reduzir poros. Pode ser usada em todos os tipos de pele, mesmo nas mais sensíveis, e com resultados em apenas 15 minutos.

Máscara Hydra Bomb – Como o nome indica, é uma verdadeira bomba de hidratação. Impregnada com uma fórmula revitalizante, atua em 15 minutos para alisar, hidratar e iluminar a pele. Extrato de romã, ácido hialurónico e um sérum hidratante são os ingredientes-chave desta máscara.

Máscara de Vitamina C –Indicada para todos os tipos de pele, esta máscara super-hidratante e anti-fadiga promove na pele uma aparência mais saudável, revigorada, uniforme e sem oleosidade. Em 15 minutos, o sérum hidratante enriquecido com Vitamina C e ácido hialurónico é absorvido pela pele, ajudando-a a revitalizar-se. Após uma semana de uso, os sinais de cansaço diminuem e o rosto fica visivelmente mais luminoso.

A rotina, a consistência e a chegada do verão

Na rotina da pele, as máscaras devem ser usada depois da limpeza e antes do sérum, do hidratante ou do protetor solar. Podem ser usadas com a frequência que cada pessoa desejar, mas, apesar de os efeitos serem imediatos apenas com uma utilização, o seu uso consistente apresenta resultados ainda mais entusiasmantes após a primeira semana: uma pele mais hidratada, luminosa e preenchida.

Com a chegada do verão, cuidar e hidratar a pele é ainda mais essencial. A exposição solar deixa a pele fica muito mais seca e as máscaras são as aliadas perfeitas para uma pele bem hidratada e cuidada.

Está pronta para juntar as máscaras à sua rotina?