Todos sabemos que o Natal e a Passagem de Ano são épocas especiais, mas, ao mesmo tempo, stressantes.

Não só os dias são mais pequenos e há menos sol (o que nos provoca uma sensação de maior cansaço e de menor produtividade), como também estamos sob a pressão de garantir que não apanhamos Covid, que compramos todos os presentes de Natal, que a mesa do dia de Consoada vai estar impecável, etc. etc. A juntar a tudo isto temos, ainda, as nossas tarefas do quotidiano (que nunca ficam em standby), como o trabalho, o cuidar da família, da casa…

Chegou o momento de relaxar, antes que chegue a um ponto de rutura, antes que chegue ao que chamamos commumente de Burnout. Burnout é um termo relativamente recente no nosso vocabulário (utilizado, mais do que nunca, nos últimos dois anos e meio, tendo em conta a crise pandémica que atravessamos), mas já em 1974 o psicólogo alemão Herbert Freudenberger a tinha proferido num estudo sobre esta síndrome (aliás, os créditos são seus).

O Organii ensina-a a relaxar com estas rotinas de relaxamento que não só vão ajudar a alcançar o bem-estar físico, como a beleza da sua pele e corpo.

8 rotinas de relaxamento profundo

Fazer um banho de imersão com algas: são anti-inflamatórias, relaxantes e ajudam a descontrair (como as Lazy Days, da Voya). Ao colocá-las numa banheira de água quente, vai poder criar uma luxuosa experiência de spa na sua própria casa.

Podem ser apenas 10 minutos, uma vez por semana, mas vai dormir como nunca.

Banho de algas

As algas são cortadas pelas próprias mãos dos colaboradores Voya, utilizando os mesmos métodos tradicionais passados de geração em geração.

Lazy Days, da Voya créditos: Organii

Os banhos de algas têm sido utilizados há várias gerações no cuidado e tratamentos de regeneração da pele e têm mostrado ajudar contra os sinais de envelhecimento e celulite.

Fazer um escalda pés

Para além de ajudar a relaxar, vai também impulsionar a circulação do sangue até ao coração, contribuindo para a diminuição do inchaço e promovendo, assim, a sensação de bem-estar.

Óleo Essencial de Gengibre Unii créditos: Organii

Para fazer um escalda pés só precisa de um recipiente onde possa colocar os pés, sal grosso (uma mão cheia), água bem quente e seis gotas de óleo essencial (por exemplo, Óleo Essencial de Alfazema Unii calmante ou Óleo Essencial de Gengibre Unii, para promover a circulação sanguínea e aquecer). Depois, é só colocar os pés e relaxar.

Aplicar um óleo no cabelo e massajar o escalpe

Vai permitir-lhe não só relaxar, mas também hidratar e promover o crescimento de mais cabelo e purificar o escalpe. Para isso só precisa de Óleo de Argão Unii. Coloca umas gotas nos dedos e massaja o escalpe.

Pode aplicar nas zonas onde sinta que tem menos cabelo ou que está mais frágil, a escamar, mais sensível ou até com pequenas crostas ou feridas. Depois, é só dormir assim e lavar de manhã.

Fazer uma massagem no rosto com um óleo biológico e um Gua Sha

O Gua Sha é um tratamento energético e um método chinês de massagem ancestral que proporciona relaxamento profundo e restaura o brilho e a juventude do rosto.

Absolution Óleo facial concentrado créditos: Organii

Só precisa de 3 a 4 gotas do óleo de rosto da Absolution, e do Gua Sha. Depois, em 10 minutos, promove uma massagem incrível.

Aplicar uma máscara facial e ouvir música

Uma das melhores coisas que pode fazer depois de um dia de trabalho. Por exemplo, a Máscara Hidratante da Absolution.

Massajar os pés com Manteiga de Karité

Vai permitir-lhe não só relaxar, mas também melhorar a circulação sanguínea. A Manteiga de Karité Unii é rica em ácido oleico e vitaminas A e E, proporcionando uma suavidade imediata à sua pele.

Unii Manteiga de karité créditos: Organii

A massagem aos pés atua como reflexologia, promovendo um relaxamento interno também.

Pulverizar o ar e a almofada com um spray de almofada

Vai ajudá-lo(a) a acalmar-se e a relaxar, depois de um dia agitado. Basta segurar o Spray de Almofada – Erva-Príncipe e Cedro, da The Handmade Soap, a cerca de 60 cm da almofada e pulverizar apenas uma vez, 30 minutos antes de dormir.

Pode também pulverizar todos os espaços, onde deseje um ambiente mais calmo (efeito promovido pelos óleos essenciais existentes no spray).

Fazer esfoliação do corpo

Para ativar a circulação, descontrair os músculos e permitir um relaxamento mais profundo. O novo esfoliante Comfort Salt da Unii é perfeito para quando está cansada e sem energia.

Só tem de esfregar uma quantia equivalente a uma colher de sopa de esfoliante na pele húmida, com movimentos circulares ascendentes e, de seguida, repousar num banho quente durante vinte minutos.

Este esfoliante também pode ser usado antes do banho, nos pés, para aliviar o cansaço.