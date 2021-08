Na área da cosmética muito se fala de uma rotina de verão e de inverno devido às necessidades que a pele tem de acordo com o clima. Mas será só isso?

A verdade é que para além disso existem ingredientes que não são compatíveis com a exposição solar – e isto implica o dia a dia, não só os momentos de praia.

“É essencial mantermos os cuidados diários com a nossa pele durante o verão, mas é também importante adaptarmos a nossa rotina à exposição solar a que estamos sujeitos durante esta estação. Alguns ingredientes que estão presentes em diversos produtos de cosmética não são aconselhados durante o verão, e é preciso ter bastante atenção a esse fator. Além disso, é importante reforçarmos a utilização do protetor solar para que a pele se mantenha sempre saudável, de forma a evitarmos o envelhecimento da mesma e o aparecimento das tão conhecidas manchas” salienta Daniela Marques, Beauty Expert da SKIN.

Retinol

O Retinol é um dos ingredientes mais utilizados como anti idade porque é um dos mais eficazes na renovação da pele. Sendo um derivado da vitamina A, aparece em grande parte dos produtos de cuidados para acne e manchas.

Por se tratar de um ingrediente fotossensibilizante e foto irritante, deve evitar a sua utilização durante o verão porque pode provocar irritações cutâneas.

Para além disso, pode ainda provocar manchas e queimaduras solares. Posto isto, se tem por hábito utilizar produtos com retinol, deverá evitá-los durante o verão.

Ácido Glicólico e Ácido Salicílico

Na mesma linha do retinol, aparece o ácido glicólico e o ácido salicílico. Utilizados em cuidados anti idade e para acne, também têm capacidade de regenerar a pele (ainda que inferior ao retinol) mas, em contrapartida, não são fotossensibilizantes. Apesar disso, devem ser utilizados com a máxima precaução.

O ideal será optar por utilizar estes ingredientes apenas como cuidados de noite e de dia garantir a aplicação de protetor solar com índice de proteção elevado. Contudo, se tem a pele sensível, poderá ter mesmo a necessidade de parar de usar durante o verão.

Vitamina C

Um dos ingredientes que mais questões levanta em termos da sua utilização durante o verão é a vitamina C. Assim, para que fique descansada, a resposta é: SIM, pode utilizar sem problema.

A vitamina C é um ingrediente essencial durante o verão, principalmente no que diz respeito à prevenção do envelhecimento e manchas. Ainda assim deverá fazer uso do protetor solar depois da sua utilização.