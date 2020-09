Ao contrário do que muitas mulheres pensam, os resultados naturais não se conseguem apenas com os implantes em gota. Com implantes redondos e projetados, uma mama pequena pode ficar muito elegante.

Por fim, falta desmistificar a ideia de que ao fim de 10 anos com o mesmo implante é necessário substituir. Dada a qualidade dos implantes atuais, este “prazo” não é real, e, devidamente monitorizados, os implantes podem permanecer muito mais tempo.

A troca muitas vezes sucede por outros motivos (aumentar o tamanho, flacidez pós amamentação, alterações do peso) que não a idade e integridade dos implantes.