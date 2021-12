Tal como o nosso rosto, o corpo também precisa de ajuda para se adaptar às mudanças de temperatura que ocorrem ao longo do ano. Neste caso em particular, vamos falar da adaptação do nosso organismo ao inverno, que se aproxima a passos largos.

Muitas vezes nem nos apercebemos, porque nesta altura do ano estamos mais protegidos com roupa, mas a nossa pele não deixa de se ressentir, dando origem a irritações diversas e a peles mais secas, baças e sensíveis.

Para além disso, as diferenças de temperatura entre os ambientes fechados e aquecidos artificialmente e a rua têm várias consequências. Existe um aumento considerável das doenças de pele como o eczema e a psoríase, sendo que a pele tende a ficar muito mais desidratada e com falta de óleo – que origina falhas no filme hidrolipídico.

É também tempo das nossas inimigas frieiras, da má circulação, das mãos e pés frios.

É, por isso, muito importante redobrar os cuidados com o corpo neste período do ano, munindo-se de vários produtos essenciais, mas seguindo também algumas estratégias clássicas, como beber muita água mineral e não abusar da temperatura da água no banho.

Dicas para uma rotina invernal bem-sucedida

Opte por produtos de banho com mais nutrição, como sabonetes bio que contêm naturalmente glicerina e óleos (Sabonete Puro Azeite e Sabonete Karité e ErvaPríncipe da Unii), óleos de banho (Óleo de Duche de Grainha de Uva Sem Sulfatos / Sem Aroma e Creme de Duche de Amêndoas Doces Sem Sulfatos da Coslys) ou géis de banho mais nutritivos (Gel de Banho Squeaky Clean e Gel de Duche Relaxante True Tranquil da Voya).

créditos: Organii

Faça esfoliação duas vezes na semana: para remover as impurezas do corpo e estimular a renovação celular. Aconselhamos a utilização do novo esfoliante Comfort Salt para o corpo e do Sabonete Esfoliante Hortelã-Pimenta para o rosto (ambos da Unii), o Esfoliante Effervescent da Voya, ou ainda o Esfoliante Hidratação Intensa, da Coslys.

A esfoliação a seco também é uma excelente opção com a ajuda da escova Esfoliante Fibras de Bamboo, da Voya.

Qualquer que seja a sua opção, assegure-se que promove a circulação e a drenagem de toxinas do corpo para permitir que este consiga aquecer e regular a sua temperatura facilmente.

créditos: Organii

A hidratação é o passo mais importante da sua rotina. Logo após o banho, ainda com a pele húmida, é a altura ideal para a pele restaurar o seu filme hidrolipídico e quando consegue mais facilmente absorver toda esta hidratação.

A oportunidade perfeita para uma hidratação com óleos secos ou cremes naturais, que a pele consegue verdadeiramente absorver.

Algumas sugestões: Creme de Corpo Hidratação Intensa da Coslys, Hidratante de Corpo Softly Does It da Voya, e Óleo Comfort Winter da Unii.