Quer saber o segredo por trás do brilho das celebridades? A resposta são dispositivos de beauty tech.

"Na Foreo acreditamos na inovação e na ciência e sabemos o quanto a sua pele pode mudar se a tratar bem. Desenvolvemos um tratamento facial intensivo de 6 minutos que transformará a sua casa de banho num spa de alta tecnologia".

Vários testes mostram que estes dispositivos são mais eficazes na hidratação instantânea da pele, a pele parece mais refinada, revitalizada, com aspeto mais firme e melhora a aparência geral da pele. Siga as dicas em baixo e descubra quais as celebridades que adoram a marca sueca.

1º PASSO: Um minuto com Luna 3, para limpeza profissional

Este dispositivo de limpeza que é adorado pela Jessica Alba é fácil de usar, confiável e duradouro.

Proporciona uma limpeza profunda, suave mas eficiente, para uma pele rejuvenescida e saudável. As cerdas de silicone ultra- higiénicas combinadas com as pulsações T-SonicTM fazem a magia de eliminar 99,5% da sujidade.

E não só, as pulsações também estimulam o fluxo sanguíneo e trazem oxigénio para a superfície o que deixa a sua pele brilhante e revigorada.

Depois disso, basta usar a parte de trás da LunaTM 3 para uma massagem refirmante e passar suavemente por todas as áreas para relaxar completamente o rosto e o pescoço. A sua pele fica firme e iluminada, enquanto a textura da pele é refinada.

Este dispositivo conquistou o mundo e tornou-se essencial nas casas de banho de Chrissy Teigen e John Legend, da atleta Venus Williams e da influencer de fitness Kayla Itsines.

2º PASSO: Lifting facial não invasivo, para tonificar os contornos

A atriz espanhola Blanca Suárez é fã de aparelhos de beauty-tech para cuidar da sua pele e usa BearTM para estimular o colagénio na sua pele. BearTM, o primeiro dispositivo médico de microcorrentes aprovado pela FDA do mundo, combina as tecnologias de microcorrentes antienvelhecimento e massagem T-SonicTM para treinar e tonificar com segurança e eficácia os mais de 65 músculos do rosto e pescoço com resultados a nível profissional e duradouros.

BEAR créditos: Foreo

O BearTM rejuvenesce a pele e reduz a aparência de linhas finas e rugas. Para os mais ocupados, este tratamento é ideal pois demora apenas três minutos (1 minuto para preparar a pele e 2 minutos para as microcorrentes). A BearTM apresenta o sistema antichoque patenteado, tornando-o o dispositivo de microcorrentes mais seguro no mundo.

No entanto, é sempre necessário utilizar um sérum condutor como o Serum Serum Serum, que para além de ser hidratante transfere com segurança a microcorrentes do dispositivo para a pele.

3º PASSO: Dois minutos de relaxamento, para nutrir profundamente a pele

A Rita Ora prepara a sua pele para a passadeira vermelha com UFOTM 2, o tratamento facial intensivo de 2 minutos da Foreo e sua máscara favorita, Manuka Honey. “É literalmente como um tratamento de spa em 2 minutos. Tenho sempre de usar isto antes de qualquer coisa, é realmente relaxante... e eu que fico tão nervosa”, diz Rita.

O dispositivo UfoTM 2 é uma ferramenta de skin-tech que nutre o corpo e a mente. À primeira vista podemos não ver o quão poderoso este dispositivo é e quantas funções tem. Pode parecer complicado, mas é super simples de usar.

O UfoTM 2 combina as seguintes tecnologias: