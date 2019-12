Longe de ser uma característica de peles adolescentes, a oleosidade é bastante comum em mulheres adultas, quer seja no rosto todo ou na chamada zona T. Este tipo de pele caracteriza-se pela atividade excessiva das glândulas sebáceas que produzem quantidades desnecessárias de sebo, propícias à formação de imperfeições cutâneas. Alguns cuidados básicos ajudam a combater esta condição. Experimente adicionar as dicas que lhe trouxemos à sua rotina e veja as diferenças na sua pele.

Limpeza

A limpeza da sua pele é um dos passos mais importantes da sua rotina. Este hábito evita a acumulação de sujidade e oleosidade normais do dia à dia. Compre um produto de limpeza adequado ao seu tipo de pele e repita este processo todos os dias de noite e de manhã.

Alimentação correta

Uma alimentação correta e equilibrada é meio caminho andado para ter uma pele saudável. A ingestão de alimentos ricos em açúcar e gorduras contribuem para a produção da oleosidade e para o aparecimento de imperfeições na sua pele.