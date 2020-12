Sabia que o efeito refletor da neve aumenta até quatro vezes mais a quantidade de radiação ultravioleta à qual a pele é exposta? Pois bem, isso significa que todos cuidados de proteção solar que, habitualmente, toma quando vai para a praia devem ser reforçados durante as férias na neve e na montanha. Na verdade, o bronzeado não é mais do que uma resposta natural da barreira cutânea à agressão provocada pela radiação solar.

Mas, com o passar do tempo, a pele vai perdendo essa capacidade de defesa, ficando, cada vez mais, sujeita aos danos foto-induzidos, que vão desde o envelhecimento precoce ao cancro. Aplique um protetor solar com factor de proteção elevado em todas as áreas expostas (em particular, no rosto e nas mãos) e renove a aplicação regularmente, sobretudo nas zonas mais sensíveis, como os lábios, contorno de olhos e nariz.

Os olhos devem ainda ser protegidos com óculos escuros, para evitar queimaduras nas pálpebras e para diminuir o risco de desenvolver cataratas ou outros problemas de visão. Existem no mercado modelos especialmente desenvolvidos para estes ambientes com designs apelativos. Ano após ano, as marcas têm investido em tecnologias de proteção ainda mais inovadoras. Em caso de dúvidas, procure a ajuda de um expert.