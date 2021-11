A mais recente tendência de beleza traz-nos uma versão um pouco inusitada do famoso eyeliner. O Uniliner consiste num traço continuo que vai de um olho ao outro, como se tratasse de uma monocelha.

Este pode ser feito com um simples traço, colorido ou não, ou com linhas disformes, o importante é a criatividade na altura de se maquilhar. São várias as fashionistas que já aderiram a esta tendência e por isso mesmo, trazemos-lhe algumas inspirações para que possa também apostar no uniliner.