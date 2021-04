Todas já fomos culpadas de guardar aquele batom que tão pouco usámos, ou a máscara de pestanas que ainda tinha produto na gaveta da maquilhagem mais tempo do que o suposto.

Os produtos de maquilhagem têm, de facto, um prazo de validade bastante curto que por vezes pode deixar a desejar. Contudo, na realidade é muito importante respeitá-los, pois estes, ao entrarem em contato com a nossa pele, passada a sua data de expiração, podem criar irritações ou inflamações indesejáveis. Assim que comprar um novo produto, não deite fora a embalagem, porque é nela que vai estar a validade do produto em questão. Cada embalagem tem um símbolo com o número de meses de validade, que começa a contar a partir do momento que abre o produto e o utiliza.

Tente lembrar-se sempre há quanto tempo comprou aquele produto, e assim, quando passar do tempo de validade deite-o fora. Se não tiver grande memória para estas coisas cole um papel na parte de trás com a data em que o abriu ou com a data em que termina o prazo de validade e assim será mais fácil não deixar passar.

Tal como qualquer produto de cosmética, é importante guardar e conservar os produtos em condições, manter as caixas/embalagens bem fechadas e num ambiente neutro, nem muito húmido nem muito seco. Na maioria dos produtos, seja através do cheiro e da textura, é fácil de identificar quando já não estão bons. Na dúvida substitua-o por um novo, para evitar infeções e irritações na sua pele. Na verdade, qualquer produto pode causar alergia, seja por irritação, ou por sensibilização, mesmo estando dentro do prazo de validade, isso varia de acordo com os tipos de pele (algumas são bastante sensíveis e devem usar produtos próprios).

Além de ter atenção à data de validade, consegue evitar vários problemas ao observar a aparência do produto, verificando a consistência, a cor e o cheiro. Quer um exemplo? O champô pode mudar a homogeneidade e decantar. O creme hidratante, às vezes, fica muito líquido, assim como o condicionador. Em compensação, os pós, como sombra, blush e base, podem começar a esfarelar e ficar mais opacos. Os ingredientes dos cosméticos que garantem a sua durabilidade só garantem a integridade do produto até um certo limite de tempo. Ou seja, depois disso o caminho está livre para os microorganismos estragarem o que está no necessaire ou no armário.

O que acontece com a pele quando se usa um produto fora do prazo?

O mais básico é sentir comichão e ficar com a pele mais avermelhada, mas a situação pode piorar bastante quando o produto fora do prazo atinge a mucosa da pele. Por exemplo, um lápis delineador de olhos pode até causar uma infeção, ficando com os olhos vermelhos e, momentaneamente, com a visão prejudicada. Além disso, algo mais grave pode acontecer: infeção fúngica que causa danos sérios na córnea. Se houver lesão na pele, como uma borbulha, o problema provocado por um cosmético fora de prazo torna-se ainda mais grave, prejudicando a infeção já existente. Quando o produto vencido é usado no cabelo, as chances de caspa aumentam porque eles não estão a limpá-lo e desta forma o cabelo perde o brilho e a maciez.

De qualquer maneira, é importe ter em mente as diferentes validades de cada tipo de produto, que também podem variar de marca para marca. Existe, no entanto, uma média do timing de uso para cada produto:

- Esponja de maquilhagem: 2 a 3 meses.

As esponjas, tal como os pincéis, acumulam muitas bactérias, por isso, é necessário um cuidado extra de higiene.

- Máscara de pestanas: 3 a 6 meses.

Este é um produto com o qual tem que ter muita atenção para não apanhar conjuntivites. Esteja atenta à textura da máscara para saber se ainda está boa.

- Eyeliner Líquido: 6 meses a 1 ano.

- Bases: 6 meses a 1 ano.

No caso das bases, a validade pode variar de acordo com o tipo de base, se é líquida, em pó ou creme.

- Corretor de olheiras: 6 meses a 1 ano

- Sombras de olhos: 1 ano.

Tal como as bases, a validade varia de acordo com o tipo sombra e textura.

- Gloss: 1 ano

- Pós: 1 ano a 2 anos

- Lápis de olhos, contorno de lábios e batons: 2 anos

É importante que siga algumas dicas fundamentais para poder utilizar a sua maquilhagem com toda a segurança:

- Não utilize nenhum produto sobre a pele irritada ou magoada (a menos que o seu dermatologista recomende);

- Se a pele ficar irritada, interrompa o uso do produto imediatamente e procure um dermatologista para orientação;

- Mantenha os cosméticos bem fechados quando não estiver a usá-los;

- Evite emprestar os seus produtos, principalmente batons e lápis. Eles servem como veículo de transmissão de vírus, bactérias ou fungos;

- Se emprestar algum pincel, lave-o antes de usar novamente;

- Mantenha os cosméticos fora do sol e calor. A luz e a alta temperatura podem matar os conservantes que ajudam a combater as bactérias. Por esse motivo, não deve deixar os cosméticos por muito tempo num carro quente ou guardados na casa de banho.

No entanto, é importante ter em conta que no primeiro sinal de irritação, deve agendar uma visita ao seu médico.