Qualquer ritual de beleza deve ser vivido como um momento de bem-estar, como um gesto de auto-cuidado realizado, sempre que possível, em estreita ligação com a natureza.

Com este propósito em comum, Mariana Santos, fundadora da marca de cosméticos naturais à base de ervas selvagens Herbes Folles, e Diana Bastos e Maria Marques, a dupla de amigas e empreendedoras por detrás do estúdio criativo e loja online de objetos-rituais Erva Moura, uniram forças pela primeira vez para criar o Blind Date, um kit de selfcare que eleva a limpeza e o cuidado da pele a um ritual de beleza natural, consciente e eficiente.

Blind Date é, como o próprio nome indica, um kit de selfcare que representa um encontro às escuras entre um óleo facial e uma ferramenta gua sha. O kit é composto por um óleo Diáfano (100 ml) da Herbes Folles e por uma pedra gua sha 100% Jade da Erva Moura. Em conjunto, formam o par ideal para cuidar da pele.

O Diáfano é um produto multifunções que ora pode ser utilizado como um óleo de limpeza, como um óleo de cuidado noturno. Formulado com óleos de camelina, girassol e ricínio e enriquecido com extratos de beldroegas e erva-de-são-joão, duas plantas selvagens com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, deixa a pele perfeitamente limpa, hidratada e preparada para a massagem gua sha.

Esta massagem facial, que é executada com a pedra de Jade (a pedra da abundância e da juventude, adorada há milénios pela cultura chinesa), destina-se a modelar e a tonificar o rosto, favorecendo a drenagem linfática, melhorando a circulação sanguínea, reduzindo o inchaço e contribuindo, assim, para uma pele mais firme, descongestionada e luminosa.

O kit de selfcare Blind Date, que resulta da primeira colaboração entre a Herbes Folles e a Erva Moura, pode ser adquirido em exclusivo na loja online da Herbes Folles e na loja online da Erva Moura.