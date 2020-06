O mundo da maquilhagem tem suscitado cada vez mais interesse no que diz respeito às peles negras. A procura constante de novas técnicas e produtos tem vindo a aumentar e o aparecimento de maquilhadores cheios de talento, também.

Torne o feed do seu Instagram ainda mais inspirador, através destas contas de make up artists de sucesso.

Pat McGrath

Make up artist de renome, no seu percurso profissional conta com colaborações com grandes marcas como Alexander McQueen, Prada e Valentino. A artista possui a sua própria linha de maquilhagem que se transformou num autêntico sucesso.