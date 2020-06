O primer serve como uma preparação da pele para a maquilhagem, formando uma espécie de película que fecha os poros e a faz com que o seu look aguente durante muito mais tempo. Se ainda não se rendeu a este produto - que deve ser usado logo após o hidratante - eis cinco bons motivos para o fazer.

1. Melhora a aparência da pele

O primer faz com que a sua pele fique com uma aparência mais uniforme e isso deve-se às suas propriedades, que têm como objetivo disfarçar as imperfeições e deixar a sua pele com uma textura mais sedosa. Também é ótimo para reduzir vermelhidões e para tapar os poros.

2. Adapta-se a diversos tipos de pele

Um dos pontos positivos é o facto de funcionar em todos os tipos de pele, mas mesmo assim, hoje em dia, já consegue encontrar primers mais indicados para cada um deles, desde a pele mais oleosa até à mais seca.