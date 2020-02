Existem iluminadores em vários tons, em texturas e em formatos e cada um deles foi pensado para criar um efeito diferente e para aplicar sobre tons de pele distintos. Relativamente à cor, nem todos têm a mesma tonalidade e os mais comuns são os brancos ou tons muito claros, que servem especialmente para preencher as zonas marcadas e para conseguir que passem mais despercebidas. Entre os que pode encontrar com mais facilidade, destacam-se os seguintes tons:

Já o iluminador, cada vez mais utilizado pelos maquilhadores e pelas (muitas) mulheres que se maquilham no quotidiano, é um produto que serve para dar um toque de luz ou volume ao rosto, quer seja em toda a sua base ou apenas em zonas bem concretas e definidas. Com efeito, a luz é a carta na manga guardada por este cosmético de última geração. O efeito é conseguido porque inclui na sua fórmula micro-partículas reflectoras de luz que captam os raios luminosos.

Apesar de serem frequentemente confundidos um com o outro, o iluminador não é sinónimo de um corretor de olheiras, como fazem questão de alertar muitos maquilhadores, nacionais e internacionais, nos workshops que dão. Aplicá-lo corretamente faz com que o rosto se encha de luz. É uma das tendências da maquilhagem já há algum tempo e marca a diferença entre um look perfeito e um visual mais básico. Corretor e iluminador não são, todavia, a mesma coisa.

Como aplicar o iluminador

Em pó, este produto serve para iluminar zonas concretas com maior intensidade. Nessa textura, aplica-se com o auxílio de um pincel ou com os dedos por cima do fond-de-teint, em zonas específicas, incidindo nas áreas que se pretende iluminar ou fazer sobressair. Em creme, o iluminador serve para conferir um aspeto mais luminoso à pele do rosto. Pode ser utilizado antes, depois ou misturado com o fond-de-teint, como recomendam muitos maquilhadores.

Este produto, quando utilizado em creme, uma textura que muitas mulheres preferem, aplica-se com um pincel pequeno ou com uma ligeira massagem com os dedos, para conseguir um efeito mais natural. Usado com um aplicador, serve para dar toques muito específicos, sobretudo, em zonas mais marcadas, que pode disfarçar ou iluminar sem precisar de usar maquilhagem. Como estes trazem habitualmente um pincel incorporado, a sua aplicação é mais precisa e simples.