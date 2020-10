São pequenas ações que ajudam a evitar que enfraqueçam ou mesmo sejam infetadas por fungos causadores de doenças.

"Um dos cuidados essenciais é hidratar as cutículas", indica a dermatologista Ana Paula Mesquita Antoniassi, de São Paulo (Brasil). "Se tiver as unhas pintadas, passe apenas em volta; senão, utilize cremes e loções em toda a unha. O esmalte interfere com a penetração efetiva do hidratante utilizado."

Cortar e limar as unhas são outro passo fundamental para evitar que enfraqueçam. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também recomenda não polir a superfície da unha nem utilizar com frequência removedores de esmalte com acetona.

"Consulte sempre o seu dermatologista para saber quais os melhores procedimentos indicados para o seu caso", diz a especialista.

A dermatologista conta ainda que a cutícula não deve ser retirada por facilitar a entrada de fungos e bactérias, que podem causar doenças como as micoses. O tratamento da micose de unha — cientificamente chamada de onicomicose — é algo simples em termos de execução. A utilização de um esmalte antifúngico forma um filme protetor eficaz contra os fungos micóticos, podendo ser usado apenas uma ou duas vezes por semana.

A dermatilogista Ana Paula indica combinar estes hábitos a uma rotina de alimentação saudável. "Refeições com boa quantidade de vitaminas A, B, D e E devem ser a sua aposta, porque fortalecem as unhas", explica.

Outros alimentos recomendados são os ricos em Vitamina C (como laranja, morango e espinafre), ovo, carne, feijão e banana.