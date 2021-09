Anualmente, o dia 9 de setembro é destinado a comemorar o Dia da Grávida, uma data que serve não só para parabenizar as grávidas, mas que nos convida a uma reflexão crítica sobre esse período na vida de uma mulher, considerando as inúmeras mudanças e desafios.

As mudanças hormonais, vasculares e imunológicas que surgem na mulher durante a gravidez, acabam por provocar algumas mudanças muito visíveis na sua pele. Não são todas as mulheres que apresentam alterações na pele, mas a maioria, num determinado momento, pode apresentar irritação, eczemas, alergias, pele ressequida e manchas em alguma parte do corpo.

Regra geral, as maiores preocupações relativamente a ingredientes durante o processo de amamentação e gravidez prendem-se com químicos nocivos à saúde. Porém, estes ingredientes não estão presentes nos produtos biológicos. Deverá ter atenção, sim, aos ingredientes dos produtos para o corpo, em especial aos aplicados na zona dos seios durante a amamentação e na barriga durante a gravidez, mesmo que naturais.

Temos o exemplo da cafeína que é usada em vários cremes e pode passar pela corrente sanguínea para o leite materno. Em relação à gravidez, os óleos essenciais são contraindicados nos primeiros 3 meses quando aplicados na barriga.

As dicas de Cátia Curica, Fundadora da Organii e da Unii

Apostar na prevenção assim que sabemos que estamos grávidas é a melhor forma de preservar a pele e prevenir estrias e o melasma, que são consideradas as preocupações mais frequentes com a pele da grávida. Para ambos os casos a Unii é a melhor solução graças aos efeitos comprovados do óleo de rosa mosqueta. Este óleo é muito regenerador, previne estrias, manchas e é muito rico em ácidos gordos que nutrem profundamente a pele.

Para prevenção de estrias a melhor aplicação é à noite, diariamente, massajando bem na barriga e outras zonas da pele que estejam a aumentar de tamanho nomeadamente seios, pernas e braços. É importante vestir o pijama ou camisa de dormir e saber que a roupa vai ficar encardida para sempre, por mais que se lave. Mas compensa!

Se formos à praia, piscina ou fizermos a preparação para o parto em piscina devemos sempre colocar óleo de rosa mosqueta por baixo do fato de banho para a pele não desidratar e as estrias não se formarem. Importante também é não termos a barriga exposta ao sol e moderarmos a temperatura com que tomamos banho. Quanto mais fria a água melhor para a elasticidade da pele e menos desidratação ela sofre.

Para o melasma, o melhor tratamento é durante o dia a prevenção com proteção solar e à noite colocar óleo de rosa mosqueta no rosto (2 a 3 gotas) com óleo essencial de gerânio e óleo essencial de laranja doce diluídos no óleo de rosa mosqueta. Podemos usar 2 colheres de sopa de óleo de rosa mosqueta com 1 gota de cada óleo essencial e aplicar no rosto todas as noites. Esta mistura de óleos essenciais fortalece a ação da rosa mosqueta em aclarar a pele e regenerar a pele dos efeitos oxidativos que causam as manchas de pigmentação.

Para quem tem a pele oleosa ou mista ou sente que as hormonas da gravidez tornaram a sua pele mais oleosa podem trocar o óleo de rosa mosqueta por óeo argão - também com excelentes resultados. Para além de serem muito úteis na prevenção são um verdadeiro tratamento, precisam de alguma consistência mas chegamos lá.

Para quem tem manchas ou estrias já instaladas precisará de um ano de aplicação para ver resultados palpáveis, mas ao fim de um mês com toda a certeza já nota diferença na pele e na sua elasticidade e luminosidade!

Tratamentos SPA Organii Mummy Care

O Organii Bio Day Spa é um espaço de tratamentos biológicos personalizados, com forte compromisso de cuidar da sua pele com o máximo know-how e profissionalismo. E se há altura em que precisa realmente de investir em rituais de autocuidado essa altura é a gravidez. Com tanta coisa a acontecer, é tempo de relaxar, recarregar energias e sentir-se bem.

Cuidados específicos

Estrias

As estrias são lesões na superfície da pele, normalmente dispostas em linhas paralelas e de cores diferentes. Podem aparecer em qualquer zona, sendo as mais comuns na barriga, braços, anca e nádegas. Inicialmente começam por ser vermelhas ou roxas e vão desvanecendo até ficarem brancas.

Como surgem? A presença de fibras de colagénio e elastina na pele é o que lhe confere a possibilidade de esticar quando ocorre estiramento dos tecidos. Quando a pele é distendida para além do seu limite elástico, provoca uma ruptura das fibras e da elastina, o que leva a um processo de cicatrização que origina as estrias

VOYA - Creme de Corpo para mamã créditos: Organii

As 3 cores de estrias

Devido à ruptura da pele, os vasos sanguíneos tornam-se mais visíveis, conferindo o tom avermelhado às estrias. Sendo uma lesão em fase inicial é a melhor altura para tratar pois as células possuem uma maior capacidade de regeneração. O sucesso do tratamento é de quase 100%. Deve apostar numa hidratação intensa.

As estrias roxas são aquelas que estão numa fase intermediária, mas ainda são relativamente solucionáveis, sendo a sua taxa de sucesso cerca de 70%. Opte por esfoliar a pele pelo menos uma vez por semana e aplique primeiro um óleo bastante hidratante através de uma ligeira massagem e logo de seguida um creme apropriado por cima.

Por fim as estrias brancas apresentam esta cor porque já não recebem a devida irrigação sanguínea, transformando-se numa cicatriz permanente. Nestes casos a capacidade de regeneração é muito pequena. Ainda assim, aplicando óleo com massagem e creme por cima é possível melhorar a elasticidade e a textura da pele.

Manchas na pele

Para prevenir o aparecimento de manchas na pele e reencontrar uma tez luminosa e homogénea, é importante adoptar um cuidado anti manchas eficaz e prolongado. Com a gravidez, pode haver uma desregulação de produção e distribuição de melanina pelo nosso organismo.

EKIA - sérum luminosidade créditos: Organii

A melanina é a proteína responsável pela pigmentação da pele e que se espalha de forma desordeira, acumulando-se na primeira camada, a epiderme, o que resulta numa coloração diferente, logo será a partir daqui que se formam as manchas de pele. Estas também conhecidas melasmas, lentigos, sardas ou até pigmentação pós inflamatória, aparecem frequentemente no rosto, mãos e decote e tendem a acentuar-se com o passar do tempo, exposição solar, contacto com fatores externos e poluição.

A importância da higiene íntima na gravidez

A gravidez e o pós-parto são algumas das fases da vida da mulher em que a mucosa vaginal se encontra especialmente suscetível ao desenvolvimento de infeções; sendo essencial garantir uma correta higiene da zona genital de forma a evitar o seu desenvolvimento.