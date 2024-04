Não existe uma causa definida e muitas vezes pode estar associado ao uso de anticoncepcionais hormonais femininos, gestação, fatores genéticos e sobretudo á exposição solar, sendo este considerado o principal fator desencadeante.

O tratamento envolve a proteção contra os raios ultravioleta e luz visível, medicamentos tópicos e procedimentos para o clareamento.

É importante salientar que o tratamento do melasma envolve um conjunto de medidas para clarear e estabilizar. Entretanto deve-se ter muito cuidado, pois muitas vezes pode haver um agravamento do melasma devido a um tratamento ou procedimento inadequado.

Algumas opções utilizadas para o tratamento do melasma:

Fotoproteção: Protetor solar, chapéus e evitar a exposição solar são fundamentais. Dados clínicos apontam que o uso regular de um protetor solar de amplo espectro para raios UV e luz visível é importante tanto na prevenção quanto no tratamento do melasma.

Cremes: cremes á base de hidroquinona, ácido retinóico, ácido glicólico, entre outros, são utilizados para clarear as manchas. Os resultados demoram cerca de 2 meses para serem observados e podem variar para cada pessoa. São usados tanto na fase ativa do tratamento quando na fase de manutenção dos resultados.

Peelings: podem ajudar a clarear a pele de forma gradual. Existem diversos tipos de peelings, alguns mais superficiais e outros mais profundos, que devem sempre escolhidos e aplicados após avaliação médica.

Laser: Alguns tipos de laser podem ajudar no conjunto de medidas para clarear o melasma. Esta modalidade deve ser feita sempre com cuidado para não gerar mais pigmentação, motivo pelo qual deve ser realizado por um profissional habilitado.

Microagulhamento: também usado no tratamento do melasma esse procedimento promove, através de microperfurações na pele, a libertação de fatores de crescimento que incentivam a formação de colagénio, elastina e clareamento do tecido.

Prevenção: a maior prevenção é o uso do protetor solar que deve ser feito diariamente, mesmo se o dia estiver nublado ou chuvoso, e reaplicado ao longo do dia.

Um artigo de Mariana Krapf, dermatologista da Clínica Pilares da Saúde.