Estas são as máscaras faciais de cada signo

Descubra as máscaras de cada signo do zodíaco através deste artigo e sinta-se uma expert no tema. Desde máscaras hidratantes a purificantes, as opções são muitas, só resta saber aquela que mais combina consigo.

Carneiro – Chá verde

Touro - Bamboo

Gémeos - Carvão

Caranguejo – Tea tree

Virgem - Blueberry

Balança - Pepino

Escorpião - Mel

Sagitário - Colágeno

Capricórnio - Limão

Aquário - Cúrcuma

Peixes - Coco

