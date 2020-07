Frida – 2002

O icónico filme que retrata a pintora mexicana recebeu o Óscar, pela excelente caracterização que deixou Salma Hayek a cara da Frida.

The Iron Lady – 2011

O filme retrata a história de Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, que ficou mais tempo no poder.

Bombshell – 2018

Com a participação de Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie, o filme conta a história do assédio sexual que estas mulheres sofreram do magnata Roger Ailes.