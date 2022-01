O inverno começou e as temperaturas mais frias já se fazem sentir. Ainda que iniciemos o novo ano com as unhas das mãos bonitas, a pele das mãos, precisa de cuidados extremos.

Com a lavagem regular das mãos e higienização com produtos à base de álcool, é hora de contar com os cuidados certos para manter a pele seca sob controlo. Além de ser essencial beber água para melhorar a aparência da pele.

EXCELLAGE CRÈME MAINS

O primeiro creme de mãos do Institut Esthederm, Excellage Crème Mains, reativa as conexinas responsáveis pelas principais comunicações celulares vitais que garantem que a pele permaneça firme e tonificada.

As mãos ficam instantaneamente mais suaves e com uma agradável sensação aveludada. O creme deverá ser aplicado pelo menos duas vezes ao dia.

POLAAR CRÈME MAINS

Creme de mãos Lapónia, um local encantado que nos lembra as memórias de infância e mantém a nossa imaginação viva.

Este creme de mãos, concentrado em bagas do ártico, recupera os segredos ancestrais de beleza das mulheres da Lapónia. Framboesas do ártico, arandos e mirtilos, ricos em vitamina A, C e E, fornecem propriedades antioxidantes, protetoras e nutritivas.

Envolve as suas mãos em suavidade, formando uma luva protetora invisível. A sua textura cremosa e ultra fina é imediatamente absorvida sem deixar uma camada gordurosa.

Reparadas e protegidas, as mãos tornam-se visivelmente embelezadas. Este creme é indicado para todos os tipos de pele e testado sob controlo dermatológico.

créditos: Institut Esthederm

CICABIO MÃOS

Bálsamo reparador indicado para as mãos danificadas com micro-fissuras e gretas, dermatite de contacto irritativa ou dermatite de contacto alérgica.

Ao aplicar, sentirá de imediato, alívio do desconforto e efeito de segunda pele – proteção 8h, com resistência à água. Poderá ser utilizado por adultos, adolescentes e crianças (a partir dos 3 anos).

créditos: Bioderma

GROWN ALCHEMIST creme de mãos (Baunilha e Casca de Laranja)

Esta fórmula não gordurosa de extratos botânicos hidratantes apazigua naturalmente, suaviza as mãos secas e desnutridas e as cutículas. Indicado para pele áspera, cutículas e unhas.

GROWN ALCHEMIST creme de mãos intensivo (Rosa Persa e Extrato de Argão)

Este creme de mãos rico confere uma hidratação intensa à pele e uma rápida absorção. Através da sua fórmula não gordurosa, suaviza as mãos secas e desnutridas e as cutículas. Indicado para pele seca que requer um tratamento hidratante intensivo.

créditos: Institut Esthederm

Como complemento, poderá fazer o tratamento de preenchimento de mãos com ácido hialurónico (Dr. David Valverde, Avenida da República 82 3o andar - Lisboa), que visa fazer o preenchimento e rejuvenescimento das mãos, com a aplicação de Bioestimuladores ou ácido hialurónico de forma criteriosa e localizada combatendo assim os sinais de envelhecimento já existentes e prevenindo o envelhecimento precoce.

Seja com preenchedor ou com um bioestimulador, haverá sempre uma melhoria da aparência imediata e gradual, quer por aumento de volume/hidratação das mãos, quer por estimulação da produção de colagénio. As mãos tornam-se mais bonitas recuperando um aspeto jovem e saudável.