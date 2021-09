Depois do regresso das férias onde passamos longos dias ao sol, demos mergulhos no mar e na piscina, estivemos debaixo de ar condicionado, a pele precisa de um "mergulho" de hidratação.

O Bio-Oil® Gel para Pele Seca poderá ser a solução que procura e é essencial para ajudar a evitar os sintomas de pele seca e muito seca e mantê-la bem hidratada.

Com uma fórmula concentrada em gel com apenas 3% de água, o Bio-Oil® Gel para Pele Seca hidrata intensamente graças aos seus ingredientes "humectantes" que limitam a perda de água da pele, ao mesmo tempo que restaura sua a camada hidrolipídica, mantendo os níveis de hidratação. A boa notícia é que, por ser uma fórmula concentrada, basta aplicar uma pequena quantidade, sempre de acordo com a necessidade da pele, uma a duas vezes por dia.

créditos: Bio-Oil Gel

Graças à sua textura única e inovadora, o Bio-Oil® Gel para Pele Seca é rapidamente absorvido pela pele, proporcionando uma sensação de hidratação profunda e duradoura, desde a primeira aplicação. É adequado para todos os tipos de pele, incluindo peles sensíveis.

Quem já usou garante resultados. A marca testou o óleo junto de um grupo de mulheres (teste de uso realizado numa amostra de 102 mulheres com pele seca. Fonte: Pesquisa Global Ayton, Reino Unido 2017) e 92% afirmou que o produto promove uma sensação de hidratação imediata e 86% disse que o grau de secura é diminuto após duas semanas de aplicação.

Encontra o Bio-Oil® Gel para Pele Seca em farmácias e parafarmácias.