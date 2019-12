Dark lips? Sim, renda-se a esta tendência

Depois dos batons nude terem sido a grande tendência de maquilhagem, chegou a hora dos dark lips darem cartas no mundo da make up. Os tons escuros como o castanho, o bordeaux, o roxo ou até o preto foram uma das tendências de maquilhagem a desfilarem nos principais desfiles de moda, mostrando que este estilo viria a ser o próximo must have deste inverno. Se também quer aderir a este tipo de maquilhagem, veja os exemplos que lhe trouxemos e arrisque tudo!