Resultados naturais são possíveis com os dois tipos de implante. Há que articular o tipo de mama (mais ou menos volumosa, mais ou menos flácida) com a vontade e as expectativas da paciente e com base nestes dados, selecionar o implante que melhor se adequa.

Qual o volume certo?

Acima de tudo, há que procurar harmonia. Implantes exageradamente grandes conduzem a medio/longo prazo a resultados menos satisfatórios.

Requerem manutenção ou são vitalícios?



Os implantes mamários são dispositivos externos que vamos colocar no nosso corpo. Requerem vigilância. Acima de tudo a mama requer vigilância e os implantes são avaliados em simultâneo.

Hoje em dia, já temos implantes muito evoluídos e a informação que recebemos das empresas que os fabricam é que são vitalícios, porém, estão integrados no nosso corpo e acabam por sofrer algum “desgaste” com o tempo. É necessário ir vigiando e se alguma alteração for notada, quer pela paciente quando se autoexamina, quer num exame de imagem (mamografia e ecografia), deve ser consultado um especialista.

Hoje em dia, as principais razões que motivam a troca dos implantes prendem-se com a vontade da paciente em rever o tamanho ou com a necessidade de retocar a mama depois de oscilações grandes de peso, gravidez e amamentação.

São seguros ou vou rejeitá-los?



Os implantes mamários não tem qualquer relação com o risco aumentado de cancro da mama, aliás, muitas das pacientes com cancro da mama, fazem a sua reconstrução mamária com implantes.

Não devemos ter receio da “rejeição dos implantes”. Os implantes atuais são cada vez mais compatíveis com o nosso organismo e têm uma cobertura e consistência adequadas e compatíveis com o nosso organismo, portanto, não há nada a temer.

Posso amamentar com os implantes ou o silicone passa para o leite?



Os implantes mamários são estanques, invioláveis, não tem “fugas” de silicone! Por outro lado, são constituídos por um gel coesivo, ou seja, se os cortássemos a meio, o gel comportar-se ia como gelatina e, portanto, não se derramaria, ficaria contido e estável naquela posição.

Um artigo da médica e cirurgiã plástica Ana Silva Guerra.