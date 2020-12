O chamado sol de inverno que tem entrado pelas nossas janelas nos últimos dias pode ajudar-nos a matar saudades dos dias mais luminosos e quentes de verão, mas a verdade é que o frio já se faz sentir - e com ele chega a necessidade de adequar as nossas rotinas de beleza, prestando ainda mais atenção à hidratação e proteção da pele do rosto e das mãos, e também dos lábios.

Fruto das temperaturas mais baixas, do vento e da pouca humidade - sem esquecer a utilização da máscara social, que também tem as suas "consequências" -, os nossos lábios tendem a ficar mais secos e até mesmo gretados nesta altura do ano.

Gestos como beber muita água para manter a pele e os lábios hidratados, bem como evitar tocar com as mãos nos lábios e arrancar as peles, ajudam a mantê-los protegidos.

Para além disso, é importante fazer de tudo para não lamber os lábios - pode parecer um contra-senso, mas a verdade é que as enzimas digestivas presentes na saliva podem deixar os lábios irritados - e esfoliar os lábios de forma gentil, pelo menos uma vez por semana, de modo a potenciar a renovação celular e eliminar as células mortas.

Outro passo essencial é a hidratação regular - afinal de contas, não é por acaso que os bálsamos labiais e batons de tratamento se tornam nos nossos mais fiéis companheiros durante os meses mais frios do ano.

No campo da hidratação, é importante procurar cuidados específicos para o efeito, que tenham ingredientes emolientes e nutritivos, como a manteiga de karité.

Esfoliar

Utilizar um esfoliante específico é um passo essencial para manter os lábios bonitos e suaves: para além de ajudar a eliminar as células mortas e aliviar os lábios gretados, a esfoliação estimula a circulação sanguínea, potenciando a produção de colagénio e deixando os lábios com uma aparência naturalmente mais preenchida.

Antes de esfoliar os lábios, é importante garantir que estes estão limpos e secos. Para além disso, a esfoliação deve ser gentil o suficiente para não irritar a pele, recorrendo sempre a movimentos

circulares.

Sugestão: Com manteiga de karité, manteiga de cacau e e partículas esfoliantes de caroço de alperce, o Esfoliante Labial da PuroBio (PVP. € 4,90) é o cuidado ideal para promover a regeneração celular, eliminando as impurezas dos lábios.

Esfoliante Labial da PuroBio créditos: Organii

Hidratar

Hidratar é a palavra de ordem quando o tema é cuidados de inverno - e esta regra de ouro aplica-se não só à pele do rosto, do corpo e das mãos (mais "massacradas" nos últimos tempos devido à lavagem mais

regular e utilização diária de desinfetantes de mãos), mas também aos lábios.

Em stick, tubo ou boião, os produtos específicos para hidratar e nutrir são essenciais para combater os temíveis lábios secos ou gretados, tão comuns quando o tempo mais frio e menos húmido se faz

sentir.

Sugestão: Testado dermatologicamente, o Batom de Tratamento Labial Ultra-Hidratante da PuroBio (PVP. € 4,90) hidrata e nutre a pele fina dos lábios em profundidade. Para aplicar diariamente e sempre que necessário, este cuidado contém manteiga de karité e azeite para nutrir a secura e fissuras nos lábios.

créditos: Organii

Proteger

A par com a hidratação, a proteção dos lábios é igual e particularmente importante nos dias de inverno. Tudo isto, claro, sem esquecer o conforto (quantos de nós conhecem a sensação desconfortável de ter os lábios secos e gretados?), essencial em qualquer produto de lábios.

Sugestão: Formulado com ingredientes nutritivos como o azeite, a manteiga de karité e o óleo de cânhamo, o Bálsamo Labial Hemp Hemp da Mádara (PVP. € 9,50) oferece hidratação, proteção e conforto aos lábios.

A presença de óleo de cânhamo, rico em óleos ómegas 3 e 6, amacia os lábios e promove a barreira protetora da pele, ao mesmo tempo que previne a secura da pele delicada dos lábios e oferece um efeito anti-idade.

Bálsamo Labial Hemp Hemp da Mádara créditos: Organii

Rejuvenescer

Aplicar um batom de cor (especialmente se este batom for mate) é uma missão impossível quando temos os lábios secos ou gretados.

A hidratação diária dos lábios, a par com a esfoliação uma vez por semana, é um gesto essencial para podermos aplicar os nossos batons favoritos de forma confortável e eficaz.

Sugestão: Um cuidado de lábios intensamente rejuvenescedor e com um acabamento natural, o Bálsamo Labial Plum Plum da Mádara (PVP. € 9,50) é ideal para usar sozinho ou como base para o seu batom de eleição, visto que deixa os lábios suaves, protegidos e hidratados.

A sua fórmula, perfeita para lábios secos e danificados pelo sol, frio ou vento, contém óleo de jojoba, manteiga de karité e óleo de ameixa reparador. Rico em vitaminas e nutrientes, este óleo ajuda a hidratar os lábios, conferindo-lhes elasticidade e volume.

Bálsamo Labial Plum Plum da Mádara créditos: Organii

Sugestões e dicas Organii.com