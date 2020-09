Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, a página de Betina Goldstein, nail artist da Chanel, tornou-se um verdadeiro editorial para as amantes de unhas.

No seu perfil é possível observar uma estética elegante e intemporal, composta por logos, flores, linhas gráficas e também bolas.

Além destes detalhes, Betina gosta de incluir diversos elementos, como é o caso de pérolas, brilhantes, correntes e pedras.

Não só os amantes de nail art ficaram rendidos à sua estética, como também várias celebridades já recorreram aos seus serviços, como é o caso de Zöe Kravitz, Gemma Chan e Billie Eilish.

Se está curiosa para ficar a conhecer mais do seu trabalho, dê uma vista de olhos nas imagens que temos para si e inspire-se para a sua próxima nail art.