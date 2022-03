O trabalho, as tarefas do dia a dia, a casa, os filhos… Tudo isto leva-nos a ter uma rotina agitada e que pode elevar os nossos níveis de stresse. E tantas vezes isso reflete-se numa noite mal dormida e num sono também ele agitado.

A resposta para atingir um estado mais relaxado encontra-se no conceito tradicional Chinês chamado Jing. Expressado pela primeira vez pelo filósofo chinês Lao Tzu, Jing representa calma e tranquilidade através da não ação.

Pode ser tão simples quanto desligar os seus aparelhos tecnológicos e ficar sentado com os seus pensamentos por um momento, ou tão complexo como construir uma rotina de meditação. O mais importante é que procure calma e paz nas suas ações diárias, focando-se no que realmente importa, e, acima de tudo, em silêncio.

Praticado regularmente, este conceito fornece o espaço mental necessário para olhar de fora para as suas rotinas diárias e praticar o Jing naturalmente em tudo o que faz.

No final, vai aprender a esperar e observar, a ter uma imagem clara daquilo que o rodeia, e acabará por tomar decisões baseadas em clareza e sabedoria. Trazer o Jing para a sua vida vai melhorar o seu estado de espírito e, consequentemente, encontrará a sua paz interior com maior facilidade.

A Rituals quer ajudar a criar esse estado de espírito mais tranquilo e tão necessário para uma boa noite de sono, ensinando como criar una rotina de dormir através da sua coleção The Ritual of Jing.

créditos: Rituals

Como criar um ritual de sono em 4 passos

1. Começar a relaxar momentos antes de ir dormir

Coloque os seus dispositivos de lado, desligue a televisão e prefira atividades que deixem a mente e o corpo mais relaxados antes de ir dormir, como ler um livro.

2. Mimar o seu corpo

Tome um banho com fragrâncias que a vão deixar mais relaxada e massaje o corpo utilizando o Óleo de Duche Sleep ou a recente novidade da Rituals em versão Espuma Sleep, criados para inspirar paz interior, tranquilidade e potenciar o bem-estar mesmo antes de ir dormir.

Espuma de Duche Sleep da Rituals créditos: Rituals

Não se esqueça de dar atenção às suas mãos, fazendo uma máscara nutritiva com a The Ritual of Jing Hand Mask.

De seguida, foque-se nos seus pés, que fazem um trabalho duro por si durante todo o dia e merecem todo o cuidado e carinho. Faça uma ligeira pressão, aplicando o bálsamo de pés Jing e pressionando o ponto sensível no topo do arco interno do pé.

3. Dar um toque especial à sua almofada

Borrife a sua almofada com a brisa de almofada The Ritual of Jing Deep Sleep. Inspire notas relaxantes de madeira sagrada e lavanda e deixe-se guiar suavemente para o sono.

4. Criar uma atmosfera harmoniosa e relaxante

No momento em que se vai deitar, utilize um difusor para criar uma atmosfera tranquila que vai ajudar a ter um sono reparador.

O Difusor de Aroma da Rituals emite uma nuvem transparente de fragrância e em apenas 10 minutos, o quarto ficará repleto com uma névoa leve e perfumada de ingredientes poderosos para ajudar a acalmar a mente e os sentidos. Ao fim de 10 minutos, o Difusor apaga-se automaticamente e o aroma faz o resto.

Difusor da Rituals créditos: Rituals

A 18 de março celebra-se o Dia Mundial do Sono, um evento anual que tem como objetivo celebrar o sono e educar a sociedade para os seus problemas e como preveni-los ou geri-los.

