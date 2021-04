Da mesma forma que ajustamos o guarda-roupa quando o inverno dá lugar à primavera, recuperando calçado mais fresco e peças de vestuário feitas com tecidos mais leves, também as rotinas de cuidados com a pele precisam de um update e devem ser repensadas com o final da estação fria e com a chegada de dias mais soalheiros e ameno.

A primavera é a altura ideal para se fazer um beauty detox, inspecionar de uma ponta os prazos de validade de todos os produtos de beleza e retirar da #beautyshelf o que já não se encontra em boas condições para ser utilizado, isto é, todos os produtos que apresentem alterações de cor, de cheiro e de forma.

Paralelamente, a chegada de uma nova estação também inspira a pequenas mudanças nas texturas dos próprios produtos que compõem as rotinas de beleza. Os bálsamos nutritivos e os cremes hidratantes com texturas espessas e ricas que salvaram a pele durante todo o inverno podem agora ser muito pesados.

Mas não é só no departamento da hidratação que devem ser feitos ajustes. Também na hora de limpar a pele, há que escolher um produto que seja suave e eficaz a remover as impurezas e sujidade do dia a dia — se tiver uma ação esfoliante, potenciando a microcirculação e a remoção das células mortas, tanto melhor.

Para enfrentar os meses mais quentes que já se avizinham pela frente, recomenda-se que a pele esteja devidamente limpa, hidratada e em equilíbrio e que todos os passos das rotinas de beleza estejam adaptados à nova estação, tão associada às primeiras exposições solares. Limpar, tonificar, hidratar, cuidar e refrescar são, assim, gestos essenciais para a pele nesta altura do ano.

Assegurar a limpeza do rosto, pescoço e decote

Faça sol ou chuva, faça frio ou calor, a limpeza do rosto, pescoço e decote deve estar assegurada, já que é o primeiro passo para manter a pele saudável durante todo o ano.

Cuidadosamente formulado para se adaptar a todos os tipos e condições de pele, o Face Bath The Clean Cleanser, da marca britânica Skin Design London, é um produto 3-em-1 que limpa, esfolia e hidrata a pele. Este creme de limpeza de uso diário enriquecido com antioxidantes (vitamina E, extrato de chá verde, papaína) transforma-se, após contacto com a água, num luxuoso óleo capaz de remover a maquilhagem e limpar bem o rosto, o pescoço e a zona do decote.

O Face Bath também funciona como um esfoliante e como uma máscara hidratante e iluminadora. O seu uso regular deixa a pele luminosa e suave.

créditos: Sisu

Incluir um tónico

Incorporar um tónico na rotina de beleza durante a primavera dá à pele um novo boost: dependendo do tónico escolhido e dos ingredientes com que é formulado, este produto tanto pode ajudar a equilibrar a pele oleosa, como pode assegurar mais hidratação e contribuir para uma pele luminosa e mais uniforme.

Formulado com seiva de bétula e poderosos ingredientes antioxidantes de origem natural, o Beautifying Toner da marca finlandesa Henua fornece à pele uma grande quantidade de vitaminas — A, B3, B5, B12 e C — que promovem a regeneração celular, ao mesmo tempo que ajudam a restaurar a hidratação e a luminosidade da pele.

Estimular a produção natural de colagénio e retardar os sinais de envelhecimento são outros dois benefícios associados à utilização regular deste tónico em spray.

créditos: Sisu

Dar de beber à pele

Quem chega à primavera com a pele visivelmente desidratada, em modo S.O.S, pode encontrar na Floral Essence uma grande ajuda. Esta essência orgânica da marca alemã The Glow é feita com hidrossóis de rosa, extrato de aloé vera e de erva-cidreira e com alternativas botânicas ao ácido hialurónico e ao retinol, ingredientes que, todos combinados, ajudam a hidratar, acalmar e iluminar a pele.

Com uma textura aguada e de rápida absorção, a Floral Essence proporciona à pele um conforto imediato, sendo indicada para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis.

créditos: Sisu

Proporcionar um cuidado inteligente

O lema less is more também se aplica, e bem, aos cuidados de pele. Ideal para quem procura rotinas de beleza eficazes e minimalistas, o creme diário concentrado Age-Reversing All-in-One Concentrate, da premiada marca de beleza coreana VENN, é um creme hidratante e sérum corretor num só produto.

Com uma textura ligeira, este creme com ação anti-envelhecimento contém péptidos e antioxidantes de alta performance (dos quais se destaca o Ginsenosídio Composto K, u ingrediente proveniente do Panax Ginseng), que melhoram a hidratação e firmeza da pele, reduzem o aparecimento de rugas e atenuam descolorações.

créditos: Sisu

Refrescar a tez

Com a chegada de dias mais quentes, refrescar a pele com uma bruma de beleza é algo que sabe sempre bem. Profundamente refrescante, hidratante e calmante, e com um talento especial para limpar a energia dos espaços e serenar a mente, o The Intuitive é uma bruma botânica de luxo formulada com Pau Santo (sob a forma de hidrossol e óleo essencial), águas florais e com uma mistura rara e excepcional de óleos essenciais de neroli, tangerina verde picante, flor de laranjeira e tansy azul.

Todos estes ingredientes, selecionados pelos seus poderes energéticos, trabalham juntos para aliviar, acalmar, refrescar e regular a pele, promovendo também as suas capacidades de autocura. Indicado para todos os tipos e condições de pele, incluindo peles inflamadas, acneicas e sensível.

créditos: Sisu

Texto: Sisu - Estúdio de Beleza Natural